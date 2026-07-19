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НовостиПроисшествия19 июля 2026 6:36

Житель Красноярского края обхитрил продавцов и вынес из магазина сумку мяса

Житель Заозерного вынес из продуктового семь килограммов мяса
Полина КЛИМЕНКОВА
Житель Заозерного вынес из продуктового полную сумку мяса

Житель Заозерного вынес из продуктового полную сумку мяса

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Красноярского края обхитрил продавцов и вынес из дискаунтера полную сумку мяса. Об этом рассказали в краевом МВД. Все произошло в Заозерном. Проходя через кассу с полной сумкой мяса, ранее неоднократно судимый мужчина уверил продавца, что купил его в другом магазине и поэтому не будет за него платить. Мужчину пропустили. А в конце рабочего дня в магазине обнаружилась недостача. После проверки по видеокамерам выяснилось, что тот самый мужчина сложил свинину и курицу в сумку, но не рассчитался на кассе.

Полицейские быстро нашли нарушителя. На местного жителя завели уголовное дело. Похититель мяса уже возместил пять тысяч рублей ущерба. Вскоре дело рассмотрит суд.