После ДТП с детьми в Красноярском крае завели дело

В крае завели дело после съезда в кювет автобуса с 29 детьми. Фото: краевое МВД

В Красноярском крае завели уголовное дело после ДТП с автобусом, который вез детей в лагерь. Напомним, авария произошла 18 июля на пятом километре трассы Маганск–Береть–Урман на территории Сосновоборского муниципального округа. 70-летний водитель вез детей из Красноярска в лагерь «Космос». Во время движения он съехал с трассы в правый кювет.

Помимо водителя в салоне находились сопровождающий и 29 детей в возрасте от десяти до 13 лет. К счастью, никто не пострадал.

Следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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