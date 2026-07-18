У пенсионера из Ермаковского изъяли нелегальное оружие и более тысячи патронов

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае пожилой мужчина нелегально хранил дома мелкокалиберную винтовку и нарезные боеприпасы. Если бы он сдал их в МВД добровольно, то получил бы вознаграждение, а так все это изъяли и завели уголовное дело. 18 июля в МВД по Красноярскому краю рассказали, что владельца незаконного арсенала скоро будут судить.

Известно, что у 66-летнего жителя села Ермаковское лежали дома незарегистрированные мелкокалиберная нарезная винтовка «ТОЗ-16», а также 626 нарезных патронов калибра 5,6 миллиметра и еще 689 патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров – всего более тысячи штук.

Как пояснил обвиняемый, он нашел все это в лесу в разное время. При этом у него имелось и законно оформленное ружье, которое хранилось без нарушений.

Против мужчины заведены два уголовных дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Ему грозит реальный срок: до пяти лет лишения свободы.