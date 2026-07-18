Женщину в наушниках сбил насмерть поезд под Красноярском

Фото: Восточное межрегиональное управление СК на транспорте

Следователи Восточного межрегионального управления СК на транспорте выясняют обстоятельства гибели женщины на Красноярской железной дороге. Известно, что трагедия случилась 17 июля вблизи остановочного пункта Иланка.

18 июля в ведомстве сообщили, что пассажирский поезд насмерть сбил 38-летнюю местную жительницу, которая переходила пути через регулируемый пешеходный переход. По предварительным данным, женщина была в наушниках и не услышала приближающегося состава, двигавшегося навстречу. Машинист сделал все возможное в такой ситуации: он успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, но избежать столкновения не получилось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас следователи проводят проверку нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте. В ведомстве в очередной раз напоминают: железная дорога – это зона повышенной опасности, и пренебрежение правилами поведения на ней может стоить жизни. Переходить рельсы можно только в специально отведенных местах, при этом нужно снять наушники и убедиться, что поблизости нет поезда, и дождаться разрешающего сигнала светофора.