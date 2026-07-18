В Красноярске раскрыли схему мошенничества на совместных закупках

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В полицию Красноярска обратилась женщина, которая несколько месяцев назад заказала на маркетплейсе комод и тумбы за 76 тысяч рублей. Однако ни товара, ни возврата денег она не получила. Выяснилось, что пострадавшая столкнулась с мошенничеством в ходе совместных закупок. Подробнее о раскрытой схеме рассказали в МВД 17 июля.

Сначала оперативники установили подозреваемую: ею оказалась 49-летняя жительница Красноярска, которая с 2012 года занималась организацией совместных закупок на торговых интернет-площадках. По версии следствия, из-за кредитных долгов и блокировки счетов женщина начала обманывать людей, делая деньги буквально из воздуха. Деньги новых клиентов она направляла на погашение старых обязательств, а предлагаемых товаров в наличии не имела.

Написавшая заявление в полицию женщина оказалась не единственной жертвой. Таким же образом были обмануты еще четыре человека: одному не поставили детскую и верхнюю одежду почти на 32 тысячи рублей, другому – дизайнерские брюки и пиджаки на 18 тысяч. И это не полный список. Общая сумма ущерба составила 127 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование уже завершено, материалы переданы в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.