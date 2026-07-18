Пьяная езда на самокате обернулась для жителя Березовки уголовным наказанием

Фото: МВД по Красноярскому краю

Жителя Красноярского края осудили за пьяную езду на мощном самокате. Подробностями поделились в МВД по региону 17 июля.

Все началось с того, что в мае 2026 года в поселке Березовка сотрудники ДПС заметили мужчину, который отъезжал от пункта выдачи заказов на электрическом самокате, виляя по дороге. При проверке документов выяснилось, что 41-летний мужчина был сильно пьян.Также полицейские зафиксировали, что его 600-ваттный самокат относится к категории мощных.

Оказалось, что еще в октябре прошлого года этот водитель уже попадался на пьяной езде. Тогда суд лишил его водительских прав на полтора года и оштрафовал на 45 тысяч рублей. Штраф он уже оплатил. Несмотря на прошлое наказание, мужчина снова оказался за рулем в нетрезвом виде, поэтому на этот раз против него завели уголовное дело.

Березовский районный суд назначил нарушителю 160 часов обязательных работ, а также запретил ему управлять любыми транспортными средствами в течение двух лет. Электросамокат был конфискован в пользу государства. Приговор уже вступил в законную силу.