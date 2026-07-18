Жительницу Красноярского края запугали угрозой пожизненного срока и лишили денег

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года 73-летней жительнице Боготола позвонил незнакомец, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что с ее банковского счета мошенники перевели деньги на счета запрещенной организации, и теперь пенсионерка проходит по делу о пособничестве терроризму, и ей грозит пожизненное заключение. Испуганная женщина согласилась помогать «спецслужбам». 18 июля в прокуратуре Красноярского края рассказали, что из этого получилось.

Мошенники, представляясь то силовиками, то представителями Центробанка убедили жертву, что все ее сбережения «оцифрованы» и якобы перемещены на безопасный счет, но для их возврата нужно снимать наличные и передавать курьерам. Также пенсионерке сказали, что обращаться в полицию бесполезно, так как идет тайная операция по выявлению преступников.

Следуя инструкциям, пострадавшая несколько дней снимала деньги в банкоматах Боготола и в отделении банка в Ачинске. Всего она обналичила более девяти миллионов рублей. Крупные суммы, упакованные в пакеты и перемотанные скотчем, она передавала незнакомцам в Кемерове и Боготоле по заранее оговоренным паролям, а взамен получала конверты с флеш-картами.

После того, как накопления закончились, аферисты придумали новый повод для выманивания денег: будто мошенники пытаются отобрать у женщины квартиру, а для сохранения жилья нужно собрать еще 2 миллиона. Пенсионерка заняла деньги у дочери, знакомых и соседки и передала аферистам около 700 тысяч рублей.

После этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, так как звонки с угрозами не прекратились. Пострадавшая призналась, что поверила звонившим из-за их грамотной речи и отсутствия какого-либо акцента.

Заведено уголовное дело о мошенничестве. Если преступников найдут, им грозит до десяти лет лишения свободы.