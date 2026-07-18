Жителей Красноярского края предупредили о возможных ливневых подтоплениях

Фото: КГКУ «Спасатель»

По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в центральных и южных округах Красноярского края пройдут сильные дожди.

В КГКУ «Спасатель» предупредили жителей региона, что в ночь на 20 июля и в течение следующего дня на малых реках региона возможно резкое повышение уровня воды из-за осадков. В связи с этим не исключаются выход воды на пойму, затопление низинных участков, огородов, а также переливы через автомобильные дороги.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям отнестись к предупреждению со всей серьезностью, внимательно следить за оперативными сводками погоды и официальными оповещениями населения, а также соблюдать правила безопасности. Если вода мешает выйти из дома и добраться до безопасного места, лучше обратиться за помощью в эвакуации к специалистам. Непогода создаст проблемы и на дорогах. В условиях плохой видимости и мокрых трасс превышение скорости, несоблюдение дистанции и обгоны смертельно опасны.

При чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно звонить в единую службу спасения по номеру 112. Операторы принимают вызовы круглосуточно.