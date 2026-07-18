Жители Красноярского края отдали аферистам в 2026 году более миллиарда рублей

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18 июля в прокуратуре Красноярского края представили традиционную недельную сводку о борьбе с дистанционными мошенниками.

Только за последние семь дней аферисты похитили у 68 жителей региона свыше 36 миллионов рублей. А с января по июль 2026 года жертвами обмана стали 3144 человека. Общий ущерб приближается к полутора миллиардам рублей. Следователям удалось раскрыть 674 подобных преступления, а в суды переданы 410 уголовных дел.

За прошедшую неделю жертвы чаще всего попадались на фишинговые ссылки поддельных интернет-магазинов: таким образом пострадал 21 человек. 20 человек лишились деньги в ходе телефонного разговора с неизвестными. 12 жителей Красноярска поверили лжесотрудникам спецслужб и различных организаций, которые пугали их проблемами. Девять пользователей соцсетей перевели сбережения, думая, что помогают друзьям. На самом деле аккаунты их приятелей были взломаны. Еще шестеро поверили, что могут разбогатеть на фейковых криптобиржах.

Прокуроры помогают пострадавшим вернуть накопления в случаях, когда это возможно. Так, с начала года было подано 271 исковое заявление в интересах обманутых людей. В основном действия были направлены на взыскание неосновательного обогащения с так называемых дропперов (посредников, на чьи счета сначала уходят деньги) на общую сумму почти 72 миллиона рублей. Еще 19 исков касаются признания кредитных договоров недействительными, если от имени клиента их заключили аферисты – это около четырех миллионов рублей. С учетом прошлогодних обращений суды уже удовлетворили 152 иска почти на 59 миллионов рублей.