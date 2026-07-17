Президент Владимир Путин поздравил красноярский ФК «Тотем» с 20-летием

Фото: футбольный клуб «Тотем»

17 июля президент России Владимир Путин поздравил красноярский футбольный клуб «Тотем» с 20-летним юбилеем, назвав его одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. Глава государства также выразил признание за благотворительные, социальные и просветительские инициативы команды из Сибири.

«Этот юбилей — большое событие для юных спортсменов, их тренеров и воспитателей, для многочисленных любителей самой популярной игры», – отметил президент.

Путин пожелал коллективу новых достижений.

Красноярский клуб «Тотем» давно известен не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Уже 20 лет он развивает детский и юношеский спорт, а также благотворительные проекты. Юные воспитанники неоднократно становились чемпионами мира, Европы, России и призерами многих престижных соревнований.