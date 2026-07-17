В Красноярске площадь возле Культурного центра на Высотной меняет облик

Рабочие демонтировали старую чашу и элементы фонтана. Фото: администрация Красноярска

В Красноярске полным ходом идет реконструкция площади возле Культурного центра на улице Высотной. Подробно изучив элементы фонтана, специалисты обнаружили критическую деформацию чаши и сетей. Сохранить их нет возможности, поэтому принято решение фонтан видоизменить и немного передвинуть.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, обновленный фонтан будет современным, без открытого бассейна, а струи будут бить из решеток, расположенных вровень с брусчаткой.

Старую чашу и элементы фонтана демонтировали, гранитный шар перевезли на ответственное хранение на склад. Ему найдут применение в другом месте.

Добавим, что площадь преображается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», за нее в прошлом году проголосовали почти 30 тысяч красноярцев. К осени работы будут завершены.