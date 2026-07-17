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НовостиПроисшествия17 июля 2026 10:48

На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысяч человек

Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Красноярского края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысяч человек

На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысяч человек

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Красноярского края лесные пожары тушат более 1,5 тысячи человек. Ситуация постепенно стабилизируется: за минувшие сутки количество огневых точек сократилось на 26, то есть до 82. Это в три раза меньше, чем было 5 июля, когда был зафиксирован пик горения. Достигнуть такого результата удалось благодаря маневрированию и оперативной переброске сил на самые сложные участки.

Большая часть пожаров по-прежнему приходится на Туруханский и Енисейский округа, а также на Эвенкию. Причина возникновения – сухие грозы и сильные ветра, из-за которых огонь быстро распространяется. Поскольку большая часть очагов находится в удаленной местности, без дорог, силы и средства туда доставляет авиация.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.