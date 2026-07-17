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НовостиОбщество17 июля 2026 9:43

В Красноярске вновь открываются пляжи на Татышеве

Состояние воды в водоемах на острове Татышев соответствуют нормам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске вновь открываются пляжи на Татышеве

В Красноярске вновь открываются пляжи на Татышеве

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске вновь открываются пляжи на водоемах, расположенных на острове Татышев. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, специалисты провели лабораторные исследования, которые показали, что вода вернулась в норму и вновь соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Напомним, что в конце июня ухудшилось качество воды на озере Зеркальном, в заливе Стрелка и водоеме возле Октябрьского моста. Поэтому и было принято решение о запрете купания. За две недели вода в них естественным образом очистилась.

- На сегодняшний день вода в перечисленных водных объектах соответствует всем санитарным нормам и безопасна для использования в рекреационных целях, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.