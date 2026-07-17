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НовостиОбщество17 июля 2026 9:28

Красноярцам показали, как будет выглядеть виадук возле «Роева ручья»

Проект надземного перехода возле красноярского зоопарка прошел экспертизу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцам показали, как будет выглядеть виадук возле «Роева ручья». Фото: «Гражданпроект»

Красноярцам показали, как будет выглядеть виадук возле «Роева ручья». Фото: «Гражданпроект»

Красноярцам показали, как будет выглядеть виадук возле «Роева ручья». Проект прошел экспертизу и получил положительное заключение. Авторы проекта – компания «Гражданпроект», подошли к задаче творчески. И вместо обычного перехода решили сделать еще одну достопримечательность.

Виадук выполнят в стиле функционального минимализма. Главным элементом конструкции станут две арки, который будут напоминать большую красную ленту. Длина пролета составит 50,5 метров, ширина – более 3 метров. Для маломобильных горожан, а также родителей с колясками предусмотрены лифты с обеих сторон. И плюс смотровая площадка с видом на Енисей и Николаевскую сопку.