Красноярцам объяснили новости о «наноклещах»

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю назвали некорректным термин «наноклещи» — таких паразитов не существует. На фотографии, которые сейчас распространяются в СМИ, попали молодые особи иксодовых клещей — нимфы.

Они отличаются повышенной агрессивностью и активностью, а малый размер (около 1–2 миллиметров) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле. При этом нимфы способны переносить опасные болезни вроде анаплазмоза.

В региональном ведомстве добавили, что количество молодых особей клещей в 2026 году на территории нашего края не превышает среднемноголетний показатель.

Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов, а также не забывать про меры профилактики.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

Тем временем жители Бийска, как пишет «Бийский рабочий», обратили внимание на камеру видеонаблюдения, установленную над примерочной в одном из пунктов выдачи заказов.