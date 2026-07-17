Под Красноярском нашли артиллерийский снаряд

Фото: Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю

В одном из садовых товариществ деревни Старцево Емельяновского округа во время земляных работ местный житель нашел 150-мм артиллерийский снаряд. После этого мужчина позвонил в полицию, на место происшествия выехали сотрудники ОМОН «Ратибор».

Как пишет «Запад24» со ссылкой на Росгвардию по Красноярскому краю, в ходе осмотра специалисты инженерно-технического подразделения зафиксировали на боеприпасе следы глубокой коррозии (возможно, он остался с военных времен, когда в региональном центре несколько предприятий производили снаряды для фронта).

Опасную находку с соблюдением всех мер безопасности вывезли на специальную площадку и уничтожили.

Напомним, что в начале июня в деревне Каменка местные жители обнаружили боевой артиллерийский снаряд. Его также уничтожили сотрудники Росгвардии.