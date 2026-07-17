В одном из районов Тувы учителям задерживают зарплату – СК начал проверку

В одном из районов Тувы учителям задерживают зарплату Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В одном из районов Тувы – Эрзинском – учителям задерживают зарплату. Специалисты отработали, как полагается, весь июнь, с 1 июля ушли в отпуск, но так и не получили то, что им полагается, включая и законные отпускные. Пытались выяснить причину у руководства, там отделались обещаниями. Подождав две недели, учителя обратились в СМИ.

В ходе мониторинга медиапространства публикацию обнаружили представители следкома. Прокомментировали:

- По поручению руководителя СУ СК России по Республике Тыва Столбина К.В. по данному факту территориальным следственным отделом организована проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145. 1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат…)

Удалось выяснить, что такая проблема случилась от того, что в районе возникла нехватка средств.