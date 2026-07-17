Чемпионка Китая Чень Синьтун стала волейболисткой красноярского «Енисея»

Фото: ВК «Енисей»

Китайская связующая Чень Синьтун в предстоящем сезоне 2026/2027 будет выступать за красноярский волейбольный клуб «Енисей». Как пишут «Горновости», на протяжении своей карьеры 32-летняя спортсменка в основном играла в Поднебесной (за команды «Тяньцзинь Бохай Банк», «Пекин» и «Шэньчжэнь Чжунсай»).

Один сезон она провела в южнокорейском клубе, а также защищала цвета сборной Китая. Волейболистка является двукратной чемпионкой КНР (в 2021 и 2023 годах), двукратной чемпионкой Китайских национальных игр и победительницей клубного чемпионата Азии.

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