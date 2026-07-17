Историей с бродячими собаками в Назарово заинтересовался глава СК России Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Историей с бродячими собаками в городе Назарово заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин и затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.

Жители города обратились к главе ведомства через социальную сеть «ВКонтакте». Рассказали, что местные власти бездействуют, а одичавшая свора терроризирует людей. Агрессивные животные регулярно нападают.

Уголовное дело по данному факту заведено в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Руководитель территориального ведомства Алексей Еремин доложит о ходе и результатах расследования.

Напомним, что в Красноярском крае принят закон об усыплении агрессивных бродячих животных. Триггером к этому стала трагедия, которая произошла в октябре 2025 года в окрестностях Красноярска, где собаки убили 10-летнего мальчика.