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НовостиПроисшествия17 июля 2026 8:09

Историей с бродячими собаками в Назарово заинтересовался глава СК России

Жители города Назарово пожаловались главе с СК на плохую работу отловщиков собак
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Историей с бродячими собаками в Назарово заинтересовался глава СК России

Историей с бродячими собаками в Назарово заинтересовался глава СК России

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Историей с бродячими собаками в городе Назарово заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин и затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.

Жители города обратились к главе ведомства через социальную сеть «ВКонтакте». Рассказали, что местные власти бездействуют, а одичавшая свора терроризирует людей. Агрессивные животные регулярно нападают.

Уголовное дело по данному факту заведено в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Руководитель территориального ведомства Алексей Еремин доложит о ходе и результатах расследования.

Напомним, что в Красноярском крае принят закон об усыплении агрессивных бродячих животных. Триггером к этому стала трагедия, которая произошла в октябре 2025 года в окрестностях Красноярска, где собаки убили 10-летнего мальчика.