В Центральном районе Красноярска снесли 37 незаконных построек

Фото: администрация Красноярска

С начала 2026 года в Центральном районе Красноярска убрали 37 незаконных временных построек. В мэрии сообщили, что большинство из них – 29 – собственники вывезли самостоятельно после уведомлений от администрации. Остальные пришлось снести за счет бюджетных средств.

Среди демонтированных сооружений: ограждения, шлагбаумы, торговые киоски и другое. Наиболее масштабные работы развернулись на улице Коммунистической, 15 (здесь находился крупный гаражный массив).

В администрации района напомнили, что муниципальные власти могут сносить только те объекты, которые находятся на муниципальной земле. Если временное строение расположено на придомовой территории, то вопрос нужно решать через управляющую организацию.