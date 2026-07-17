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НовостиОбщество17 июля 2026 6:42

В Центральном районе Красноярска снесли 37 незаконных построек

37 временных сооружений убрали с территории Центрального района с начала года
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

С начала 2026 года в Центральном районе Красноярска убрали 37 незаконных временных построек. В мэрии сообщили, что большинство из них – 29 – собственники вывезли самостоятельно после уведомлений от администрации. Остальные пришлось снести за счет бюджетных средств.

Среди демонтированных сооружений: ограждения, шлагбаумы, торговые киоски и другое. Наиболее масштабные работы развернулись на улице Коммунистической, 15 (здесь находился крупный гаражный массив).

В администрации района напомнили, что муниципальные власти могут сносить только те объекты, которые находятся на муниципальной земле. Если временное строение расположено на придомовой территории, то вопрос нужно решать через управляющую организацию.