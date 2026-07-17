Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 71,1 тысячи га

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Утром 17 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 82 пожара на площади 71,1 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском и Эвенкийском округах. Все они возникли из-за сухих гроз.

В Лесопожарном центре добавили, что по сравнению с пиковыми значениями 5 июля число действующих очагов уменьшилось в три раза. Достигнуть такого результата удалось благодаря маневрированию и оперативной переброске сил на сложные участки.

В работах по охране тайги от пожаров участвуют 1500 человек, в том числе команды из других регионов. Помощь оказывают лесопользователи. При возможности специалисты привлекают спецтехнику.

Оперативный штаб ежедневно корректирует планы с учетом прогноза погоды.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.