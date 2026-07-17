Красноярская предпринимательница обманула покупателей на 127 тысяч

Женщина продавала через интернет-магазин несуществующие товары Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярская предпринимательница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество». Она обманула своих покупателей на 127 тысяч рублей, продавая через маркетплейс товары, которые не существуют. Подробности насказали в полиции.

Первой жертвой стала 40-летняя жительница краевого центра. Она присмотрела комод и тумбы, оформила заказ, оплату перевела авансом – 76 тысяч рублей. Однако прошли месяцы – ни товара, ни денег назад. Тогда она пошла в полицию и написала заявление.

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 49-летнюю подозреваемую. Выяснилось, что та с 2012 года занималась организацией совместных закупок на маркетплейсе. Но бизнес не пошел.

Нашлись еще четверо потерпевших, которые заказывали детскую, верхнюю и дизайнерскую одежду. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.