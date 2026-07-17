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НовостиОбщество17 июля 2026 5:49

Автоинспекторы Красноярска усилят контроль в выходные

В предстоящие выходные сотрудники красноярского полка ДПС усилят контроль на дорогах
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

В предстоящие выходные автоинспекторы Красноярска усилят контроль на дорогах. Как сообщила пресс-служба ведомства, особое внимание сотрудники уделят загородным трассам: «скрытые патрули» будут следить за опасными маневрами водителей.

Кроме того, в ближайшие дни пройдут «сплошные проверки» автомобилистов на состояние опьянения. Нарушителям грозит штраф и лишение прав до двух лет. Под пристальным контролем полицейских окажутся и пешеходные переходы.

Участников дорожного движения призывают к взаимному уважению.

Ранее мы писали, что в Березовке вынесли приговор 41-летнему самокатчику, которого в начале мая задержали в состоянии алкогольного опьянения.