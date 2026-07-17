Почетному гражданину Красноярска Петру Косьяненко исполнилось 104 года

Фото: администарция Красноярска

Почетный гражданин Красноярска и участник Великой Отечественной войны Петр Антонович Косьяненко отпраздновал свой 104-й день рождения. Как рассказали в администрации города, несмотря на солидный возраст, ветеран продолжает ухаживать за садом и каждый год сажает картофель около дома.

С 1941 года Петр Антонович находился на дальневосточном направлении, а после окончания Советско-Японской войны продолжил службу. Демобилизовался в 1951-м, помогал строить закрытый город Железногорск.

Мужчина воспитал троих сыновей, а один из его внуков — участник СВО.

Ранее мы писали, что в Красноярске на острове Татышев стартовало обновление Аллеи памяти. Пространство заложили еще в 1995 году в память о солдатах, погибших при исполнении воинского долга в мирное время.