В Красноярске уничтожили опасные нектарины

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз зараженных нектаринов. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в партии весом 86 килограммов нашли опасного вредителя — восточную плодожорку.

15 ящиков прибыли в наш регион из Кыргызстана. Специалисты выдали владельцу продукции уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры. В итоге он уничтожил всю партию фрукта.

Справка:

Гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Проникновение в новые регионы происходит во время перевозки зараженного посадочного материала, фруктов.

Потери урожая от вредителя могут быть очень значительными — до 50–100%.