Под Красноярском осудили пьяного водителя самоката. Фото: МВД

В Березовке вынесли приговор местному 41-летнему жителю, которого в начале мая задержали в состоянии алкогольного опьянения. Изрядно набравшись, мужчина решил, что ему срочно нужно поехать на пункт выдачи заказов маркетплейса и забрать заказ.

Встал на электросамокат и… был задержан сотрудниками ДПС, причем в момент, когда он уже осуществил задуманное. Проблема для него была в том, что мощность СИМ составляет 600 Вт. Алкотест показал 1,118 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По базе дорожные полицейские выяснили, что в октябре прошлого года мужчина уже был оштрафован на 45 тысяч за нетрезвое вождение. И лишен водительских прав на полтора года. Видимо, после того случая решил пересесть на самокат, только не подумал, что проблема у него не в том, на каких колесах он катается, а в каком состоянии.

Наказание – 160 часов обязательных работ. И лишение прав на 2 года. Самокат будет конфискован в пользу государства.