Красноярцев предупредили о сильных ливнях на выходные Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярцев и в целом жителей центральных и южных районов Красноярского края предупредили об ухудшении погоды. Спасатели сообщают: нас ждут неблагоприятные гидрологические явления.

Иными словами сегодня 17 июня и до воскресенья 19 июня прогнозируются сильные дожди. А в связи с ними возможен резкий рост уровня воды в водоемах. Вода может выйти на пойму, затопить пониженные участки местности, огороды, приусадебные участки. Под воду могут уйти участки дорог.