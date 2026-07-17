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НовостиОбщество17 июля 2026 4:50

Красноярцев предупредили о сильных ливнях на выходные

Центральные и южные районы Красноярского края накроет непогода
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцев предупредили о сильных ливнях на выходные

Красноярцев предупредили о сильных ливнях на выходные

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярцев и в целом жителей центральных и южных районов Красноярского края предупредили об ухудшении погоды. Спасатели сообщают: нас ждут неблагоприятные гидрологические явления.

Иными словами сегодня 17 июня и до воскресенья 19 июня прогнозируются сильные дожди. А в связи с ними возможен резкий рост уровня воды в водоемах. Вода может выйти на пойму, затопить пониженные участки местности, огороды, приусадебные участки. Под воду могут уйти участки дорог.