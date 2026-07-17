В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников в 10 раз

В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников. Причем размер увеличится десятикратно. Такое предложение выдвинули в правительстве региона, а депутаты краевого парламента приняли инициативу к рассмотрению, ведь для ее реализации придется внести изменения в региональное законодательство.

В настоящее время наказание рублем для любителей проехать методом зайца составляет 150 – 300 рублей. А поднимут до 2500 – 3000 рублей. Для детей – с 100 – 150 до 1000 – 2000 рублей.

Если попались повторно – добавьте 4000 - 5000 взрослым и 2500 – 3000 детям. Разумеется, платить за детей будут их родители или иные законные представители.