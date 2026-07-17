Врачи районной больницы в Кодинске будут использовать визуализатор вен

Визуализатор проецирует изображение на кожу пациента. Фото: Кежемская районная больница

Кежемская районная больница повысила качество и безопасность медицинских манипуляций благодаря приобретению современного бесконтактного прибора - портативного визуализатора вен. Приобрести современное оборудование больнице помогли энергетики Богучанской ГЭС.

Визуализатор вен - прибор, который с помощью инфракрасного излучения сканирует ткани и в режиме реального времени проецирует точную карту кровеносных сосудов прямо на кожу пациента. Аппарат незаменим при проведении внутривенных инъекций, заборе крови и установке катетеров, особенно в случаях со сложным венозным доступом – например, при глубоком расположении вен, у пожилых людей или пациентов с избыточным весом. Особое значение новое оборудование имеет для педиатрического отделения. Проведение процедур у маленьких детей часто осложнено их беспокойством и физиологическими особенностями строения сосудов. Использование визуализатора позволяет медицинскому персоналу находить вену и проводить процедуру безошибочно и безболезненно с первой попытки, избавляя ребенка от лишнего стресса и травмирования тканей.

- Забор крови или установка катетера - процедура, вызывающая волнение у каждого пациента, а для малышей это часто настоящий страх. С появлением сканера наши медицинские сестры получили возможность работать с ювелирной точностью, быстро и в максимально комфортных для пациента условиях. Мы искренне благодарим станцию за этот нужный подарок и многолетнюю заботу о здоровье жителей нашего округа, - отметила и.о. главного врача Наталья Дукиевская.

Кежемская районная больница ежегодно оказывает помощь 16,8 тысячи пациентов. Сотрудничество энергетиков и больницы продолжается более десяти лет. За это время на средства станции были обновлены стоматологические кабинеты, приобретены комплекты диагностического и клинического лабораторного оборудования, оборудована прачечная, смонтирован медицинский концентратор кислорода. В начале эпидемии ковида в 2020 году энергетики помогли врачам приобрести аппарат искусственной вентиляции легких и пять кардиомониторов. В 2025 году больница приобрела монитор для контроля жизненно важных показателей пациента. Медики и энергетики сотрудничают и по другим направлениям: в 2024 году волонтеры Богучанской ГЭС расписали яркими сказочными сюжетами стены детского отделения по проекту «Яркие краски».