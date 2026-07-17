Три жителя Норильска украли драгметаллы с завода на 23 миллиона. Фото: МВД

Три жителя Норильска подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов на сумму 23 миллиона рублей. Выявили этот факт сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции полиции.

Схема была такая: сообщники работали на одном из местных заводов. Они перемещали похищенное вещество, содержащее драгоценные металлы, из цеха между помещениями через коммуникационные трубы и тайно выносили его. Таким образом, спокойно пустые проходили через пункт досмотра на КПП.

Но однажды прокололись. На квартире одного из жуликов полиция обнаружила и изъяла восемь пакетов различной формы и массы с порошкообразным веществом – общая масса составила более 21 килограмма.

Физико-химическая экспертиза показала, что в веществе содержатся платина, палладий, золото, серебро, родий и иридий.