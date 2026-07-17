В Хакасии создадут особую экономическую зону с вложением 25 миллиардов

В Хакасии создадут особую экономическую зону. Фото: пресс-служба правительства Хакасии

В Хакасии создадут особую экономическую зону под названием «Хакасская технологическая долина», ее общая площадь составит более 313 гектаров. Производственные мощности будут расположены на территории Саяногорска и Бейского района. Соответствующий документ подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Проект важен и для республики, он принесет дополнительные поступления в бюджет в виде налогов, рабочие места. И для страны, поскольку направлен на укрепление технологического суверенитета России. И в целом он повысит инвестиционную привлекательность Хакасии.

В настоящее время речь идет о запуске производств, ориентированных на глубокую переработку алюминия и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

На первом этапе здесь будут реализованы пять инвестиционных проектов на общую сумму свыше 25 миллиардов рублей. Это заводы по производству шариковых подшипников, горного оборудования, алюминиевых полуфабрикатов и по ремонту железнодорожных колесных пар.

И первый проект – совершенно новый завод по производству фольги и ленты. Старт строительства – второе полугодие 2026 года.