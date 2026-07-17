Под Красноярском неизвестные разбивают автомобили отдыхающих

В Усть-Мане появились серийные вредители транспорта туристов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Под Красноярском в популярной зоне отдыха возле поселка Усть-Мана завелись серийные вредители автотранспорте. Информация от пострадавших появилась в социальных сетях. Люди делятся своими неприятностями. И ладно бы оставляли автомобили где попало – нет, на специально отведенных для этого парковочных местах.

Так, блогер Денис Цурган рассказал, что оставил машину возле базы отдыха на площадке с камерами, ушел к реке, чтобы покататься на сапборде, а когда вернулся – у машины уже разбито стекло. Причем он отметил, что к нынешнему сезону здесь все благоустроили для туристов – поставили туалеты, сделали парковку и, соответственно, видеокамеры установили.

По словам Дениса работники базы отдыха посетовали, что такое уже случалось не раз в этом сезоне. Вандалы кому-то колеса проткнули, кому-то лодку, кому-то сапы. Неужели местные, кому помешали отдыхающие?