В Красноярском крае дорожники выполнили половину плана ремонтных работ

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В Красноярском крае дорожники выполнили половину запланированных ремонтных работ. Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году им нужно провести реконструкцию или обновление 59 дорожных объектов региональной дорожной сети: восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов. Затраты составят около 8,5 миллиарда рублей.

К середине июля завершен ремонт участка трассы Саянск – Тубинск – граница Курагинского округа. Уложено покрытие на участке трассы Красноярск – Енисейск. Завершается ремонт участков на трассах Абан – Быстровка и Березовка – Архангельское. Практически завершен ремонт трассы Мотыгино – Широкий Лог – Машуковка. А степень готовности участка трассы Канск – Тасеево – Устье составляет около 70%. И так далее.

По словам руководителя КрУДора Андрей Журавлева погода часто мешала рабочим, но все идет по графику. Также составляет перечень работ на сезон 2027 года. Торги на них будут проводиться в четвертом квартале текущего года.