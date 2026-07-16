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НовостиОбщество16 июля 2026 12:40

Птица оставила без холодной воды целый район Красноярска

В Советском районе Красноярска временно отключили холодную воду
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 16 июля большая часть Советского района Красноярска временно осталась без холодной воды. В «КрасКоме» сообщили, что все произошло из-за крупной птицы — она села на шинопровод одной из двух трансформаторных подстанций водозабора на острове Татышев и спровоцировала короткое замыкание. В итоге оборудование на объекте отключилось.

При этом второй трансформатор сейчас находится в ремонте (его готовят к зиме). Поэтому подачу воды приостановили.

Электрики уже работают на месте. Коммунальщики приносят горожанам извинения за неудобства.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае мужчина скрыл выезд детей за границу ради пособий.