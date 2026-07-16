В Красноярском крае мужчина скрыл выезд детей за границу ради пособий

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Кежемский районный суд вынес приговор многодетному отцу, который имел гражданства РФ и Таджикистана. Он постоянно проживал в Кодинске решил обманом получать государственные пособия на своих четверых несовершеннолетних детей. Это обернулось уголовным делом и судом. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 15 июля.

Фигурант подал через портал госуслуг заявление на оформление ежемесячных выплат в связи с рождением и воспитанием детей. По закону такие пособия полагаются только при условии, что дети являются гражданами России и постоянно живут на ее территории. Их отец знал, что дети давно уехали на постоянное место жительства в Таджикистан и обратно не возвращались. Он умышленно умолчал об этом ради получения денег.

В итоге пособия ему были назначены, и с июня 2022 года по апрель 2023 года мужчина получил около 278 тысяч. С апреля 2023 по июнь 2025 года он продолжал выплаты. Общая сумма хищения превысила два миллиона рублей, что классифицируется как особо крупный размер.

Подсудимого признали виновным в хищении денег при получении социальных пособий. Ему назначили наказание: четыре с половиной года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужчине предстоит возместить ущерб. Во время следствия он уже перечислил полмиллиона рублей. Оставшуюся сумму с него взыщут. Приговор уже вступил в законную силу.