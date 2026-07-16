Жители Енисейска не будут оплачивать несуществующие расходы коммунальщиков

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае прокуратура проверила муниципальное «Енисейское коммунальное предприятие» и обнаружила, что в тарифы для населения заложены затраты, которые конкретное предприятие в реальности не несло. 16 июля стало известно, что жителей Енисейска удалось защитить от необоснованных коммунальных трат.

Так, по водоотведению разница между заложенной в тариф суммой и фактическими тратами составила четыре миллиона 300 тысяч рублей, а по очистке сточных вод – почти четыре миллиона рублей. Получалось, что горожане могли бы оплачивать услуги, которые организация им не оказывала или оказывала дешевле, чем заявлено.

Прокуроры направили все материалы в министерство тарифной политики края. Ведомство признало доводы надзорного органа обоснованными и официально заверило, что при формировании тарифов на 2027 год эти не подтверждённые документами суммы исключат из расчётов.

Таким образом, жителям не придется покрывать расходы, которые коммунальщики фактически не несут. Решение вступит в силу с началом нового тарифного года.