В аэропорту Красноярск международные перелеты выросли на четверть

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года аэропорт Красноярск обслужил 459 тысяч пассажиров на международных направлениях — это на 23% больше, чем за аналогичный период 2025-го, и рекордный показатель за всю историю воздушной гавани по итогам первого полугодия. Сейчас жители и гости края могут улететь в 11 стран мира.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что наиболее популярными международными направлениями стали Нячанг (75,5 тысячи человек), Пхукет (67,8 тысячи) и Ташкент (61,9 тысячи).

За полгода маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями. С января активно развивается авиасообщение с Китаем и Вьетнамом.

Ранее мы писали, что с начала 2026 года в Красноярском крае построили 654 тысячи квадратных метров жилья.