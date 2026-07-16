Красноярцев приглашают на раскопки стоянки каменного века «Усть-Базаиха-2»

Фото: АНО АИС

В Красноярске стартовал необычный проект для всех, кто интересуется древней историей. Автономная некоммерческая организация «Археологическое исследование Сибири» проводит бесплатные экскурсии на знаменитом памятнике «Усть-Базаиха-2».

Это стоянка каменного века в черте города, которой примерно 40 тысяч лет. Здесь оставили свои следы люди, которые жили бок о бок с мамонтами. Посмотреть на раскопки, находки, работу археологов и узнать об истории знакового для Красноярска места могут все желающие. Посетителям расскажут, как люди охотились, строили жилища и выживали в суровых условиях. Археологи поделятся загадками, которые подарил им этот памятник. Исследователям еще предстоит их разгадать. Но самое интересное – гости при желании смогут попробовать себя в роли археологов. Им разрешат немного поработать на раскопе рядом с учеными и своими руками помочь в исследовании.

Экскурсии проходят со вторника по субботу, начало в 11:00 и 15:00. Организаторы обещают, что путешествие в прошлое займет от 60 до 80 минут, но время пролетит незаметно.

Вход на все сеансы свободный, так как познавательный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Но желающих просят обязательно записываться заранее, позвонив по телефону 8 (902) 914-12-68. Количество мест в группах ограничено. Участников будут ждать недалеко от остановок «Каштак» и «Базаиха», ориентир – Сибирская, 8а, .