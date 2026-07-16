Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 9:28

В Уяре ограничат движение через железнодорожный переезд

Он расположен на пересечении с улицей Калинина
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 16 по 25 июля в Уяре ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд. В КрасЖД уточнили, что объект расположен на пересечении с улицей Калинина (станция Преображенская).

Переезд полностью закроют для движения автомобилей:

– с 23:00 16 июля до 01:00 18 июля;

– с 23:00 20 июля до 01:00 22 июля;

– с 23:00 23 июля до 01:00 25 июля.

Ограничения связаны с работами по капитальному ремонту пути на перегоне Уяр – Громадская. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.