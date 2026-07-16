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НовостиОбщество16 июля 2026 9:16

В Красноярском крае 70 семей получили выплаты на двойняшек и тройняшек

Единовременную выплату при рождении двойняшек и тройни за шесть месяцев 2026 года получили родители 141 малыша
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Красноярском крае еще 70 семей без заявлений получили единовременную выплату на двойняшек и тройняшек. В региональном министерстве социальной политики напомнили, что инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья».

С учетом районного коэффициента для жителей большинства округов края выплата на каждого ребенка составляет 96 859 рублей, для Норильска — 134 112.

«Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Мы берем на себя оформление документов, чтобы семьи могли посвятить это время заботе о детях», – говорит министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

Родители могут обратиться за выплатой в течение трех лет с момента рождения детей, если она не поступила автоматически.

Ранее мы писали, что автобусный маршрут из Красноярска до поселка Дрокино могут запустить уже осенью 2026 года.