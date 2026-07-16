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НовостиОбщество16 июля 2026 8:41

С начала 2026 года в Красноярском крае построили 654 тысячи «квадратов» жилья

За первое полугодие в Красноярском крае ввели в эксплуатацию 654 тыс. кв. метров жилья
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Красноярском крае построили 654 тысячи квадратных метров жилья. Как сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, на многоквартирные дома приходится 226 тысяч «квадратов», остальное — индивидуальное жилье.

Основное строительство развернулось в Красноярске, Емельяновском, Минусинском, Сосновоборском, Ачинском, Енисейском, Манско-Уярском и Канском округах, а также в Дивногорске.

В рамках программы «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до конца года планируется построить не менее миллиона квадратных метров жилья.

Ранее мы писали, что автобусный маршрут из Красноярска до поселка Дрокино могут запустить уже осенью 2026 года.