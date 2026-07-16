В Красноярском крае 169 заведений готовили блюда без документов

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

С начала 2026 года в Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили 169 кафе, которые использовали для приготовления блюд продукты неизвестного происхождения. В пресс-службе ведомства сообщили, что некоторые рестораны имели ветеринарные документы только на часть животноводческой продукции, а другие вовсе их не оформляли.

Только за первые два месяца лета в нарушители попали столовая «Дарья» в Назарове, бистро «Вкусное место» в Шарыпове, столовая МКК в поселке Шушенское, кафе «Шаурма» и «Жар-птица» в поселке Курагино.

Все предприниматели получили предостережения. Кроме того, восьмерых нарушителей, которые уже получали замечания, ждут в суде.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае завели уголовное дело против 46-летнего жителя села Атаманово за вовлечение сына в опасное для его жизни занятие.