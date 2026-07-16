В красноярской Покровке вспыхнул жилой дом

Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 16 июля в красноярском микрорайоне Покровка вспыхнул частный жилой дом — столб дыма виден даже с правого берега. По словам очевидцев, горит здание на пересечении улиц 4-я Дальневосточная и 8-я Продольная.

В краевом МЧС сообщили «КП-Красноярск», что предварительная площадь пожара — 40 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают 16 человек и четыре единицы техники.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям спасательного ведомства.