Автобус из Красноярска до Дрокино могут запустить осенью 2026 года

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Автобусный маршрут из Красноярска до поселка Дрокино могут запустить уже осенью 2026 года. Об ускорении сроков глава города Сергей Верещагин сообщил в ходе первого онлайн-приема жителей, которая прошла в социальных сетях накануне, 15 июля.

Мэр поручил проработать возможность департаменту транспорта запустить автобусное движение до поселка осенью. Ранее планировалось это сделать с 1 января 2027 года.

Сейчас разработкой новой маршрутной сети занимается Высшая школа экономики совместно с СФУ, однако специалисты уже вносят корректировки в соответствии с потребностями территорий.

Во время онлайн-встречи Верещагину поступило 392 вопроса (под анонсом прямого эфира красноярцы оставили 233 сообщения, под эфиром — 159). Все они, как рассказали в администрации города, в работе у служб.

В прямом эфире мэр успел ответить на 85 вопросов.

Тем временем кемеровские хирурги, как пишет сайт VSE42.Ru, залезли в голову пациента в сознании.