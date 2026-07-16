В Красноярском крае задержали мужчину, который годами избивал бывшую супругу

Фото: СК

В городе Бородино задержали мужчину, который годами не давал покоя бывшей сожительнице — матери нескольких детей. По словам потерпевшей, недавно под горячую руку агрессора попал ее трехмесячный малыш. Ребенок получил травмы.

По версии Следственного комитета Красноярского края, мужчина кошмарил женщину с октября 2022-го по март 2025 года: избивал, угрожал расправой. Кроме того, 9 июня пьяный горожанин публично оскорбил четырех сотрудников полиции.

При этом он еще в марте 2026 года получил один год и шесть месяцев «условки» за побои и угрозы убийством.

Теперь на агрессора завели сразу несколько уголовных дел по статьям: «Истязание», «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Также следователи проверяют информацию о возможном противоправном отношении к младенцу.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин запросил у коллег из Красноярска подробный отчет по делу.