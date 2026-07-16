В Красноярском крае сократилось количество лесных пожаров

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 16 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 109 пожаров на площади 87,5 тысячи га — основные очаги сосредоточены в удаленной местности в Туруханском, Енисейском, Эвенкийском и Северо-Енисейском округах. Угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, на кромках работают почти 1500 человек, в том числе команды из других регионов. При возможности специалисты привлекают спецтехнику.

За минувшие сутки пожарные ликвидировали 26 очагов на площади 7,2 тысячи га. Еще 16 возгораний удалось локализовать. Оперативный штаб ежедневно корректирует планы с учетом прогноза погоды и грозовой активности.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.