Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 6:04

В Ачинске невнимательного водителя грузовика осудили за гибель коллеги

В Ачинске осужден водитель грузовика
Вячеслав КУИМОВ
Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

В Ачинске 61-летнего дальнобойщика осудили за гибель коллеги — его придавило большегрузом. По версии прокуратуры Красноярского края, трагедия произошла зимой 2026 года в Южной промзоне города.

Тогда водитель осуществлял сцепку автомобиля с полуприцепом, однако пневматические шланги из-за замерзших уплотнителей подключить не удавалось. На помощь пришел коллега: он предложил ненадолго снять грузовик со стояночного тормоза, чтобы сбросить давление в пневмосистеме.

Результата не было. В какой-то момент водитель полностью снял машину со стояночного тормоза, не убедившись, что коробка передач находится в нейтральном положении. После этого тягач покатился назад и прижал коллегу дальнобойщика к сцепному устройству полуприцепа.

Вину водитель признал. Суд назначил ему восемь месяцев ограничения свободы.