В Ачинске невнимательного водителя грузовика осудили за гибель коллеги

Фото: прокуратура

В Ачинске 61-летнего дальнобойщика осудили за гибель коллеги — его придавило большегрузом. По версии прокуратуры Красноярского края, трагедия произошла зимой 2026 года в Южной промзоне города.

Тогда водитель осуществлял сцепку автомобиля с полуприцепом, однако пневматические шланги из-за замерзших уплотнителей подключить не удавалось. На помощь пришел коллега: он предложил ненадолго снять грузовик со стояночного тормоза, чтобы сбросить давление в пневмосистеме.

Результата не было. В какой-то момент водитель полностью снял машину со стояночного тормоза, не убедившись, что коробка передач находится в нейтральном положении. После этого тягач покатился назад и прижал коллегу дальнобойщика к сцепному устройству полуприцепа.

Вину водитель признал. Суд назначил ему восемь месяцев ограничения свободы.