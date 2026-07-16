За неделю клещи укусили 343 жителя Красноярского края

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю клещи укусили 343 жителя Красноярского края, из них 38 — дети. Как рассказали в Роспотребнадзоре, общее число пострадавших в этом сезоне — 14 452 человека.

Пополнили ряды заболевших клещевыми инфекциями на минувшей неделе 45 жителей. Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов, а также не забывать про меры профилактики.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.