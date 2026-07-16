Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 5:37

В Красноярске мотоциклист врезался в стоящую машину и погиб

Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП с участием мотоциклиста в Красноярске
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Ночью 16 июля в Красноярске около дома №62 на улице 9 Мая произошла смертельная авария. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Ямаха» ехал в сторону 78 Добровольческой бригады и врезался в стоящую машину — ВАЗ 2114.

В результате ДТП байкер скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что он был без шлема и какой-либо защитной экипировки.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в Сосновоборске мотоциклист-подросток врезался в иномарку и попал в больницу.