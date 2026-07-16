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НовостиПроисшествия16 июля 2026 5:22

В аэропорту Красноярска у пассажирки нашли 3,2 миллиона рублей в ручной клади

Красноярские таможенники пресекли контрабанду 2,5 миллиона рублей
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Сибирское таможенное управление

Фото: Сибирское таможенное управление

В аэропорту Красноярска таможенники не дали 36-летней пассажирке вывезти за границу 3,2 миллиона рублей без декларирования. В пресс-службе ведомства рассказали, что женщина планировала улететь в Баку.

Инспекторы остановили ее в «зеленом коридоре». Там пассажирка призналась, что в ее сумке лежат деньги (разрешенная к вывозу без декларации сумма — не более 700 тысяч рублей).

На женщину завели уголовное дело по статье «контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Расследование продолжается.

Сибирское таможенное управление напоминает: наличные в рублях, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС, подлежат обязательному письменному декларированию.